BCS Express снизил прогнозную стоимость акций ViacomCBS до $63,5

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций ViacomCBS Inc. с $67 до $63,5 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"По итогам ежеквартальной отчетности ViacomCBS мы не меняем нашего позитивного взгляда на компанию и сохраняем рекомендацию "покупать". Тем не менее понижаем целевую цену с $67 до $63,5 за штуку (потенциал роста составляет 78%) на горизонте года на фоне снижения вероятности поглощения компании с 20% до 10%, переноса фильмов киностудии на более поздний период, а также за счет более консервативного подхода в оценке операционных затрат в сегменте "Кабельное ТВ". Как итог, мы считаем ViacomCBS одной из лучших идей в секторе по соотношению потенциальная доходность/риск", - отмечают эксперты.

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