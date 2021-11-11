Акции Beyond Meat в текущий момент подходят для спекулятивных покупок - BCS Express

Акции Beyond Meat в текущий момент подходят для спекулятивных покупок, а не для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии BCS Express.

"Если смотреть глобально, то у компании Beyond Meat большое будущее со значительным потенциалом. Однако инвесторам нужны сильные результаты, а финансовая отчетность за третий квартал 2021 года оказалась ниже консенсус-прогнозов. Вероятно, не увидим и в следующем. Компания дала слабый прогноз, ниже ожиданий. Давление оказывают пандемия, проблемы в логистике и нехватка рабочей силы. Прямо сейчас в акциях нет инвестиционной идеи, поэтому рассматривать бумаги к покупке на долгосрочную перспективу не стоит. Есть шансы на более глубокое погружение. С появлением новых драйверов к акциям можно присмотреться, пока же они подходят для спекуляций", - пишут эксперты инвесткомпании.

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