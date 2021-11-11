Возможен отскок вверх индекса Мосбиржи к закрытию торгов в четверг - "Открытие Инвестиции"

Возможен отскок вверх индекса Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии в четверг, полагает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Российский рынок, как впрочем и другие, "напуган" разгоном инфляции в США до максимума с ноября 1990 года. Впрочем, в ФРС пока не торопятся с реакцией, поскольку американский регулятор сам добивался ускорения роста цен в течение многих лет. Тем не менее эффект от повышения доходности по казначейским обязательствам и укрепления доллара негативно влияет на настроение инвесторов. Впрочем, есть активы, которые чувствуют себя в инфляционном всплеске вполне комфортно (акции золотодобывающих компаний сыграли роль защитников от инфляционных страхов). Рынок в начале дня пробивал 50-дневную скользящую, опускаясь в район 4126 пунктов по индексу Мосбиржи, но всё же имеет шансы отскочить к закрытию регулярной сессии", - отмечает Кочетков.

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