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11 ноября 2021 года 16:14
Возможен отскок вверх индекса Мосбиржи к закрытию торгов в четверг - "Открытие Инвестиции"
Возможен отскок вверх индекса Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии в четверг, полагает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Российский рынок, как впрочем и другие, "напуган" разгоном инфляции в США до максимума с ноября 1990 года. Впрочем, в ФРС пока не торопятся с реакцией, поскольку американский регулятор сам добивался ускорения роста цен в течение многих лет. Тем не менее эффект от повышения доходности по казначейским обязательствам и укрепления доллара негативно влияет на настроение инвесторов. Впрочем, есть активы, которые чувствуют себя в инфляционном всплеске вполне комфортно (акции золотодобывающих компаний сыграли роль защитников от инфляционных страхов). Рынок в начале дня пробивал 50-дневную скользящую, опускаясь в район 4126 пунктов по индексу Мосбиржи, но всё же имеет шансы отскочить к закрытию регулярной сессии", - отмечает Кочетков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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