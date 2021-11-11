"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Texas Instruments до $188,5

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную цену акций Texas Instruments до $188,5 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем отчет эмитента за третий квартал 2021 года нейтрально: квартальные результаты оказались выше первоначальных прогнозов менеджмента, но выручка недотянула до прогнозов рынка. Также очевидно, что импульс роста, обусловленный пандемией, увеличением запасов производителями готовой продукции и циклом обновления мобильных устройств с поддержкой сетей 5G, постепенно затухает. При этом среднесрочные триггеры роста, включая цифровизацию автомобилей и рост EV-рынка, остаются в силе, что будет поддерживать динамику продаж", - указывает старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян.

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