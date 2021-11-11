Акции Zynga выглядят привлекательно на текущих уровнях - "Фридом Финанс"

Акции Zynga выглядят привлекательно на текущих уровнях, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Квартальные результаты Zynga Inc. совпали с ожиданиями инвесторов. Скорректированная выручка (Net Bookings), основной показатель для разработчиков игр, выросла на 6% г/г, до $668 млн, что соответствует консенсус-прогнозу. Продажи достигли $705 млн (+40% г/г), а скорректированная EBITDA превысила общерыночные ожидания: $197 млн против $150 млн. Средняя ежедневная аудитория игр компании составила 38 млн пользователей (-3 млн кв/кв), а средняя ежемесячная - 183 млн (-22 млн кв/кв)", - отмечает аналитик Михаил Денисламов.

Несмотря на заметное сокращение числа пользователей в поквартальном выражении, за прошедший год упомянутые показатели посещаемости платформы выросли на 21% и 120% соответственно. Эксперт видит у Zynga значительный многолетний потенциал монетизации лояльной аудитории, в том числе за счет рекламы.

Менеджмент компании отмечает, что в 2022г прогнозируется рост скорректированной выручки на 10-14%, при этом запланирован релиз нескольких новых игр. На взгляд Денисламова, прогнозы выглядят излишне консервативными, учитывая значительное расширение портфолио компании за счет недавних M&A-сделок. Кроме того, базовые прогнозы менеджмента, как обычно, предполагают, что ни одна из новых игр не станет хитом.

"Акции Zynga выглядят привлекательными на текущих уровнях, так как мультипликатор P/E NTM составляет 20х при среднем значении за пять лет на уровне 24х. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем по другим мультипликаторам. Целевая цена по бумагам ZNGA на горизонте года - $12 за акцию. Компания характеризуется уверенными долгосрочными перспективами органического и неорганического расширения, что может обеспечить котировки импульсом роста", - указывает аналитик "Фридом Финанс".

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