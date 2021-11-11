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11 ноября 2021 года 14:16
Рынок нефти перешел в фазу консолидации - Julius Baer
Возможно, мы наблюдаем первые признаки фундаментального перехода к смягчению на рынке нефти, потому что спрос на нефть в дальнейшем продолжит расти в умеренном темпе, а увеличение предложения сланцевой нефти в США и странах ОПЕК+ обеспечит достаточную компенсацию, полагает глава отдела экономики Julius Baer Норберт Рюкер. "После резкого роста в октябре цены на нефть консолидируются на уровне чуть ниже $85 за баррель. Вчерашняя публикация официальных данных по рынку нефти США не подтвердила опасения по поводу сокращения запасов нефти и способствовала кратковременному снижению цен на сырье. Более того, с конца лета в нефтехранилищах Северной Америки наблюдается боковая тенденция, и даже несколько сократилось отставание от среднесезонных значений", - пишет Рюкер. Эксперт считает, что рынок нефти находится на этапе перехода от ужесточения к смягчению, который может продлиться несколько месяцев. В странах Запада и Китае спрос в основном вернулся на докризисный уровень. Пока топливо будет составлять значительную часть расходов домохозяйств, а напряженность в цепочке поставок и на рынке недвижимости будет создавать неопределенность, Рюкер предполагает, что потребление нефти на этих основных рынках в лучшем случае продемонстрирует боковую тенденцию. "Перспективы постепенного роста спроса в глобальном масштабе скорее исходят от развивающихся рынков и окончательного восстановления авиаперевозок, - отмечает стратег банка. - Снижение цен на уголь и природный газ, вероятно, также ограничит использование нефти для выработки электроэнергии. Рост добычи нефти в США и обещанное постепенное ослабление ограничений на поставку нефти из стран ОПЕК+ должны в достаточной степени компенсировать этот постепенный подъем. Основным фактором неопределенности в ближайшей перспективе является конфронтация между производителями и потребителями и возможность вмешательства в рынок со стороны правительства США в связи с ростом цен на топливо. Мы отмечаем, что цены на нефть торгуются в пределах нашего "бычьего" сценария, однако в 2022 году мы ожидаем снижения цен". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА
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