Рынок нефти перешел в фазу консолидации - Julius Baer

Возможно, мы наблюдаем первые признаки фундаментального перехода к смягчению на рынке нефти, потому что спрос на нефть в дальнейшем продолжит расти в умеренном темпе, а увеличение предложения сланцевой нефти в США и странах ОПЕК+ обеспечит достаточную компенсацию, полагает глава отдела экономики Julius Baer Норберт Рюкер.

"После резкого роста в октябре цены на нефть консолидируются на уровне чуть ниже $85 за баррель. Вчерашняя публикация официальных данных по рынку нефти США не подтвердила опасения по поводу сокращения запасов нефти и способствовала кратковременному снижению цен на сырье. Более того, с конца лета в нефтехранилищах Северной Америки наблюдается боковая тенденция, и даже несколько сократилось отставание от среднесезонных значений", - пишет Рюкер.

Эксперт считает, что рынок нефти находится на этапе перехода от ужесточения к смягчению, который может продлиться несколько месяцев. В странах Запада и Китае спрос в основном вернулся на докризисный уровень. Пока топливо будет составлять значительную часть расходов домохозяйств, а напряженность в цепочке поставок и на рынке недвижимости будет создавать неопределенность, Рюкер предполагает, что потребление нефти на этих основных рынках в лучшем случае продемонстрирует боковую тенденцию.

"Перспективы постепенного роста спроса в глобальном масштабе скорее исходят от развивающихся рынков и окончательного восстановления авиаперевозок, - отмечает стратег банка. - Снижение цен на уголь и природный газ, вероятно, также ограничит использование нефти для выработки электроэнергии. Рост добычи нефти в США и обещанное постепенное ослабление ограничений на поставку нефти из стран ОПЕК+ должны в достаточной степени компенсировать этот постепенный подъем. Основным фактором неопределенности в ближайшей перспективе является конфронтация между производителями и потребителями и возможность вмешательства в рынок со стороны правительства США в связи с ростом цен на топливо. Мы отмечаем, что цены на нефть торгуются в пределах нашего "бычьего" сценария, однако в 2022 году мы ожидаем снижения цен".

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