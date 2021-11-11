BCS Express умеренно-позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "АЛРОСА", отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Пучкарёва.

"АЛРОСА" представила сильные финансовые результаты за III квартал, превзошедшие ожидания аналитиков, - пишет эксперт. - Снижение большинства показателей относительно II квартала 2021г обусловлено эффектом высокой базы из-за сильного роста объемов реализации, что частично компенсировалось увеличением цен. В годовом сравнении показатели заметно улучшились. Наибольшее внимание стоит обратить на показатель FCF, который вырос в 2 раза кв/кв и на 8% относительно прошлого года. Увеличение свободного денежного потока - позитивный момент для дивидендов по итогам II полугодия. Ориентируясь на действующую дивидендную политику, компания за квартал заработала 3,33 руб. потенциальных дивидендов на акцию".

Перспективы затяжного дефицита на рынке алмазов внушают аналитику оптимизм и позволяют рассчитывать на сохранение благоприятной конъюнктуры. "Долгосрочный взгляд на акции "АЛРОСА" умеренно позитивный", - указывает Пучкарев.

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