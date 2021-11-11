Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4630-4680п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4630-4680 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Сергей Пигарев.

"S&P 500 снижался на протяжении двух сессий подряд после достижения уровня 4700 пунктов. Индикатор MACD предполагает возможность продолжения коррекции. RSI вышел из зоны перекупленности. При пробитии круглой отметки в 4600 пунктов можно ожидать снижения до ближайшей поддержки на уровне 4540 пунктов", - пишет аналитик.

Также Пигарев отмечает, что в четверг мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику после коррекции накануне, вызванной релизом негативной статистики по инфляции в США. Рост индекса потребительских цен в Штатах в октябре ускорился до 6,2% г/г по сравнению с 5,4% г/г месяцем ранее и превзошел консенсус на уровне 5,8%. В помесячном исчислении показатель взлетел до 0,9% (консенсус: 0,5% м/м), что более чем в два раза превышает сентябрьское значение на уровне 0,4%. Данные по потребительской инфляции вызвали распродажу гособлигаций США и рост доходностей по всей кривой.

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