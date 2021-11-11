"Финам" понизил рекомендацию для акций CVS Health с "покупать" до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций CVS Health Corp. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $95,7 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции CVS Health в этом году продемонстрировали динамику существенно лучше рынка и достигли указанной нами целевой цены - в условиях пандемии коронавируса гигант сектора здравоохранения, обеспечивающий американцев лекарствами и медицинскими услугами, оказался в благоприятном положении. Отчетность компании за третий квартал оправдала наши ожидания, однако акции CVS Health , на наш взгляд, исчерпали большую часть потенциала роста, хотя все еще достойны оставаться в инвестиционных портфелях как консервативное долгосрочное вложение. Мы сохраняем целевую цену по акциям CVS Health на уровне $95,7 и понижаем рекомендацию с "покупать" до "держать" на май 2022г. Потенциал роста составляет 3,1%", - пишет аналитик "Финама" Зарина Саидова.

Акции ранее достигли указанной нами целевой цены $ 95,7, при этом доходность инструмента за период с начала текущего года составляет 35,8% - существенно выше рыночной, в том числе за последний месяц бумага принесла доходность в размере 10%, констатирует эксперт.

Саидова также отмечает, что по итогам третьего квартала выручка CVS Health увеличилась на 10% г/г, до отметки $ 73,79 млрд, и превысила наши ожидания более чем на $ 3 млрд, в том числе выручка аптечного направления порядка $ 39 млрд. Скорректированная чистая прибыль составила $ 1,97 и на 18 центов превзошла прогнозы. Компания повысила свои прогнозы по скорректированной чистой прибыли на акцию на текущий год с $ 7,7-7,8 до $ 7,9-8,0.

"Акции CVS Health на данном этапе близки к справедливой оценке и торгуются лишь с незначительным дисконтом по отношению к аналогам, и у нас нет оснований для повышения целевой цены. CVS Health относится к разряду консервативных вложений, характеризующихся относительно низкой степенью риска. Нецикличность отрасли, в которой работает CVS, обуславливает способность компании генерировать стабильные потоки выручки и прибыли независимо от экономической картины и эпидемиологической обстановки", - резюмирует стратег инвесткомпании.

CVS Health Corp. - американская фармацевтическая и медицинская компания.

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