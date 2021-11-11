"Атон" подтверждает позитивную оценку акций ЛУКОЙЛа

Аналитики "Атона" подтверждают позитивную оценку акций "ЛУКОЙЛа", говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ЛУКОЙЛ" в целом представил хорошие операционные результаты за 3К21, влияние которых на динамику котировок акций компании мы оцениваем как нейтральное. Подтверждаем наш позитивный взгляд на бумагу, полагая, что финансовые показатели за 3К21 могут благоприятно повлиять на динамику ее стоимости. "ЛУКОЙЛ" торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3,9x, что составляет дисконт в 2% к среднему мультипликатору по российским нефтедобывающим компаниям", - указывают эксперты инвесткомпании.

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