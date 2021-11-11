Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, с роста на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, с повышения в пределах 0,1-0,4%, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4175-4190 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4200, 4220 пунктов. Позднее не исключен дальнейший коррекционный рост индекса к ближайшему значимому уровню 4200 пунктов", - указывает эксперт инвесткомпании.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине дня станет динамика нефтяных фьючерсов, полагает Манжос. Выхода значимой иностранной статистики не ожидается в связи с праздничным днем в США, но рынок акций за океаном все же будет открыт, обращает внимание аналитик "Алго Капитала".

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