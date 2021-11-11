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11 ноября 2021 года 09:41
Рубль, вероятно, попробует уйти ниже 71 руб./$1 на торгах в четверг - ПСБ
Пара доллар/рубль, вероятно, попытается опуститься ниже уровня 71 руб./$1 на торгах в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Утро четверга создает "восстановительный" фон для национальной валюты. Фьючерсы на нефть марки Brent и фондовые рынки США пытаются отыграть вчерашние потери. Значимой статистики наблюдать не приходится, поэтому торги будут проходить с незначительной волатильностью. По нашим оценкам, пара доллар/рубль попытается вновь опуститься ниже отметки 71 руб./$1, и зафиксироваться к концу дня в диапазоне 70,5-71 руб./$1. Однако в случае сохранения консервативных настроений на фондовом рынке США валютная пара к концу дня может консолидироваться у отметки 71 руб./$1", - прогнозирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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