Рубль, вероятно, попробует уйти ниже 71 руб./$1 на торгах в четверг - ПСБ

Пара доллар/рубль, вероятно, попытается опуститься ниже уровня 71 руб./$1 на торгах в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утро четверга создает "восстановительный" фон для национальной валюты. Фьючерсы на нефть марки Brent и фондовые рынки США пытаются отыграть вчерашние потери. Значимой статистики наблюдать не приходится, поэтому торги будут проходить с незначительной волатильностью. По нашим оценкам, пара доллар/рубль попытается вновь опуститься ниже отметки 71 руб./$1, и зафиксироваться к концу дня в диапазоне 70,5-71 руб./$1. Однако в случае сохранения консервативных настроений на фондовом рынке США валютная пара к концу дня может консолидироваться у отметки 71 руб./$1", - прогнозирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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