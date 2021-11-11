Отскок вверх цен ОФЗ будет недолгим - "Фридом Финанс"

Отскок вверх цен ОФЗ будет недолгим, лучшие бумаги для инвестиций в этом классе - ОФЗ-ИН, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Инвесторы демонстрируют интерес к ОФЗ. После того как доходность этих бумаг достигла 8,5%, рынок гособлигаций заметно оживился: спрос на 10-летнюю бумагу на аукционе Минфина в четыре раза превысил предложение, и за два дня ее котировки выросли на 2 п.п. Однако выход макроданных по темпам роста цен в США (инфляция достигла максимума за 31 год - 6,2%) заметно испортил настроение инвесторам, поскольку в такой ситуации ЦБ РФ, вероятнее всего, продолжит повышать ключевую ставку - до 8% или даже 8,5%. При этом инфляция в России в октябре составила 8,13%, а небольшое замедление в течение последней недели не меняет общей картины. Как следствие, мы считаем, что отскок в ОФЗ будет недолгим, поэтому лучшие бумаги для инвестиций в этом классе - ОФЗ-ИН", - отмечает эксперт.

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