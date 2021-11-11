Индекс Мосбиржи откроет торги четверга в минусе - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг на отрицательной территории, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи отыграет вечерние распродажи среды отрицательным гэпом в четверг утром. Поддержка по нему расположена в районе чуть выше 4100 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего канала от сентября прошлого года, и на открытии рынка она может быть протестирована. Если рынок сумеет закрепиться ниже поддержки, то среднесрочным инвесторам нужно всерьез задумываться о сокращении длинных позиций, - отмечает эксперт в комментарии. - Утром четверга американские фьючерсы, нефть и металлы слабо подрастают. Но нет оснований думать, что инвесторы забыли про инфляцию, возможно, пока мы видим лишь технический отскок на фиксации спекулятивной прибыли. Поэтому покупать сейчас что-то даже спекулятивно на отскок рискованно".

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