Текущее снижение индекса S&P 500 может продолжиться до 4540-4550п - BCS Express

Снижение индекса S&P 500 может продолжиться до уровней 4540-4550 пунктов в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Волна распродаж на западных площадках может быть ограниченной. ФРС последовательно придерживается риторики, предполагающей временный характер инфляции и позиционирующей рынок труда в качестве ключевого ориентира монетарной политики. Скачок цен в октябре - взгляд в прошлое. Сам факт ускорения инфляции был ожидаем, рынок в большей степени реагировал на масштабы. Полагаю, что риторика ФРС останется мягкой и существенного снижения по фондовым индексам США удастся избежать, - пишет эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. - По индексу S&P 500 пространство для снижения еще есть. Сильная зона поддержки может быть встречена в районе 4540-4550 пунктов. После ее достижения у покупателей есть все шансы вернуть инициативу в свои руки".

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