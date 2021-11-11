Вероятно негативное начало торгов индекса Мосбиржи в четверг - BCS Express

Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Основная часть снижения российского рынка акций в среду пришлась на вечернюю сессию, поэтому в четверг индекс Мосбиржи может открыться с гэпом в районе 4130 пунктов. Потенциал для дальнейшей коррекции еще есть. Целью выступает зона 4060-4080 пунктов. При этом в более широкой перспективе восходящий тренд по индексу все еще актуален и говорить о его завершении преждевременно", - указывает аналитик инвесткомпании.

Финансовые результаты по МСФО за III квартал в четверг представит "АЛРОСА". Совет директоров "Акрона" рассмотрит дивиденды за 9 месяцев 2021 года. Индексный провайдер MSCI опубликует результаты ребалансировки, на повестке вопрос включения в индекс акций "РусАла" и "ГК ПИК", отмечает Галактионов.

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