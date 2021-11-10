Акции Schlumberger - хорошая ставка на восстановление нефтегазовой отрасли - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвестиции в акции американской нефтесервисной компании Schlumberger Limited могут стать хорошей ставкой на восстановление нефтегазовой отрасли, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Аналитики инвестиционной платформы указывают на ряд факторов в пользу акций компании:

- Для преодоления текущего дефицита на рынках энергоресурсов нефтяные компании будут увеличивать капзатраты, что положительно отразится на доходах нефтесервисных компаний.

- Текущая бизнес-модель Schlumberger Limited с фокусом на крупнейшие нефтегазовые регионы Ближнего Востока и Северной Африки позволит ей стать одним из основных бенефициаров роста добычи в погоне за восстановлением энергобаланса.

- Игроки ключевых для Schlumberger регионов из-за осторожной позиции ОПЕК+ до самого последнего времени не спешили наращивать капзатраты на добычу и только сейчас переходят в активную инвестиционную стадию.

- По некоторым прогнозам, нацкомпании Ближнего Востока и Северной Африки в 2022г планируют увеличить инвестиции в добычу на 10-16%.

"Мы ожидаем не только роста выручки компании на фоне восстановления инвестиционной активности в секторе, но и улучшения рентабельности бизнеса за счет операционного рычага", - резюмируют аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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