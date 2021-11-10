"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Qualcomm до $190

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную цену акций Qualcomm Inc. до $190 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы повышаем прогноз динамики финансовых показателей эмитента в среднесрочной перспективе. Считаем, что, несмотря на риск отказа со стороны OEM от части чипов Qualcomm и жесткую конкуренцию, компания сохранит ведущие позиции в отрасли. Также полагаем, что с учетом более слабой квартальной динамики MediaTek (+35%) страхи сокращения рыночной доли Qualcomm завышены. Не раскрывая дополнительных деталей, СЕО эмитента отметил разработку CPU-продукта на базе NUVIA совместно с Microsoft Corp., что может открыть компании доступ к новому рыночному сегменту", - отмечает эксперт старший аналитик Михаил Степанян.

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