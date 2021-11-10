Вероятно снижение цены на природный газ в ближайшее время - Julius Baer

Вероятно снижение цены на природный газ в ближайшее время на фоне ослабления энергетического кризиса, сообщается в комментарии Julius Baer.

Фундаментальные показатели рынка, такие как рост добычи угля в Китае и его экспорт, демонстрируют признаки ослабления энергетического кризиса, отмечает глава отдела экономики Норберт Рюкер. Прогноз на более мягкую погоду в Северной Америке, новости о временном увеличении добычи на легендарном голландском месторождении в Гронингене и о том, что Россия резервирует дополнительные мощности трубопроводов для увеличения поставок газа в Европу, способствовали смягчению настроений на рынке, указывает он.

"Энергетический кризис стал следствием V-образного восстановления экономики, вызванного энергоемким производством, краткосрочной негибкости сегодняшних цепочек поставок ископаемого топлива, а также динамикой, обусловленной сложностью и взаимосвязанностью рынков энергоносителей. Мы не считаем, что прерывистость возобновляемых источников энергии или часто упоминаемые сокращения привлекаемого капитала, связанные с "зеленой" повесткой, внесли значительный вклад в скачок цен на энергоносители, если не считать ограничения на добычу угля в Китае или сделку ОПЕК+ по снижению темпов добычи нефти инвестиционными ограничениями. Учитывая наши ожидания ослабления ограничений на поставки угля и частичную нормализацию потоков российского газа в Европу из-за политического давления, мы считаем, что цена на природный газ будет снижаться", - пишет Рюкер в комментарии.

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