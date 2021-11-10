"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Tencent на уровне HKD548,20

"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Tencent Holding Ltd. на уровне 548,20 гонконгского доллара (HKD) на сентябрь 2022 года, что предполагает потенциал роста 13,4% от текущих уровней, сообщается в комментарии.

"Китайский технологический гигант Tencent представил отчет по результатам третьего квартала 2021 года, но вряд ли его можно назвать сильным или выдающимся. Результаты компании оказались чуть ниже наших ожиданий, тем не менее, это не меняет общей картины", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

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