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10 ноября 2021 года 16:38
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Tencent на уровне HKD548,20
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Tencent Holding Ltd. на уровне 548,20 гонконгского доллара (HKD) на сентябрь 2022 года, что предполагает потенциал роста 13,4% от текущих уровней, сообщается в комментарии. "Китайский технологический гигант Tencent представил отчет по результатам третьего квартала 2021 года, но вряд ли его можно назвать сильным или выдающимся. Результаты компании оказались чуть ниже наших ожиданий, тем не менее, это не меняет общей картины", - отмечает аналитик Ксения Лапшина. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: КИТАЙ-TENCENT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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