Возможна более глубокая коррекция вниз на рынке акций РФ - "Открытие Инвестиции"

Возможна более глубокая коррекция вниз на российском рынке акций в ближайшее время, полагает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Российский рынок акций пытался расти в начале торгов в среду, но относительно негативный внешний фон всё же увёл индекс Мосбиржи в минус. Негативный настрой поддерживается инфляционными рисками. В техническом плане рынок вновь рискует свалиться в более глубокую коррекцию. Закрытие ниже 4200 пунктов по индексу Мосбиржи второй день подряд усиливает сигналы на продажу и тестирование первой зоны поддержки на уровне 4100-4120 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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