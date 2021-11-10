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10 ноября 2021 года 15:54

BCS Express повысил прогнозную цену акций Alphabet до $3765

Аналитики BCS Express повысили прогнозную цену акций Alphabet Inc. с $2952 до $3765 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25% от текущих уровней, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания Alphabet предоставила ежеквартальную финансовую отчетность. По нашим оценкам, это позитивная отчетность, которая подтверждает мнение относительно бизнеса компании и ее лидерских позиций на рынке диджитал-рекламы. Несмотря на замедление темпов роста рекламной выручки от YouTube из-за изменения политики IDFA, мы полагаем, что долгосрочный потенциал YouTube еще далек от полного раскрытия и ожидаем CAGR рекламной выручки c темпом 18% вплоть до 202т7 года. Кроме этого, есть существенный потенциал для роста не рекламной выручки за счет увеличения числа премиальных подписчиков. В части рекламной выручки от поисковика и других сервисов компании, несмотря на замедление темпов роста выручки с ожидаемых нами 43% по итогам 2021 года до 15% в 2022 году, мы видим дальнейший потенциал двухзначного темпа роста выручки вплоть до 2025 года, - пишут эксперты инвесткомпании. - По нашему мнению, из-за влияния изменения политики IDFA часть рекламодателей могут предпочесть перейти из соцсетей в другие источники рекламы и сервисы Alphabet могут стать лучшим выбором для таких компаний. Мы полагаем, что такая возможность не учтена в текущей цене и, ориентируясь на наш обновленный прогноз операционных показателей, повышаем целевую цену с $2952 до $3765 (потенциал роста 25%) и подтверждаем рекомендацию "покупать" на горизонте года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-ALPHABET-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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