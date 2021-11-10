Существуют риски снижения цены акций "Газпром нефти" до 470-481 руб. - "Велес Капитал"

Существуют риски снижения котировок акций "Газпром нефти" до уровней 470-481 рубль за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Газпром нефть остается во власти "медведей" - Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"

"Котировки акций "Газпром нефти" в среду пытаются восстановиться от локальных минимумов, но все еще находятся во власти нисходящего тренда, начавшегося после достижения пика в октябре. ADX дневного графика указывает на усиление "медвежьих" настроений и предупреждает о преждевременности открытия "длинных" позиций до закрепления бумаг выше 510 рублей (средняя полоса Боллинджера дневного графика). На данный момент риски смещены в сторону понижательных с опасностью обновления недавних минимумов и последующего движения в район 470-481 рубля", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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