Курс рубля в 2022г, скорее всего, стабилизируется в диапазоне 72-75 руб./$1 - "Атон"

Курс рубля в 2022г, скорее всего, стабилизируется в диапазоне 72-75 руб./$1 , полагает главный стратег "Атона" Александр Кудрин.

Эксперт не ждет в ближайшее время больших негативных изменений в отношении рубля, учитывая ситуацию на рынке энергоресурсов. "Коридор, который есть сейчас (нижняя граница 70-71 руб./$1, верхняя - 73-74 руб./$1) вполне комфортный, чтобы чувствовать себя спокойно, имея вложения в рублевые активы. Если говорить про прогноз на следующий год, думаю, что этот комфортный коридор сдвинется вверх на 1 руб., и можно говорить о коридоре 72-75 руб./$1 в среднем", - указывает Кудрин.

Конечно, еще есть фактор геополитики. Но сейчас он, по мнению стратега, отошел на второй план. "Но последние два-три года он либо играл существенную негативную роль, либо нейтральную. Сейчас мы в ситуации нейтральной роли, но никаких гарантий, что в обозримом будущем он не сыграет отрицательной роли, к сожалению, нет", - полагает Кудрин.

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