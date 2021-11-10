Подъем котировок золота до $1800/унц. носит временный характер - Julius Baer

Реальная доходность облигаций США снова приближается к рекордно низким значениям, что вновь подтолкнуло цены на золото и серебро выше $1800 и $24 за унцию соответственно. Руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Карстен Менке считает этот подъем временным, поскольку факторы, которые поспособствовали снижению реальной доходности облигаций США, должны измениться.

"Последний подъем цен на золото и серебро продолжается дольше, чем ожидалось, - отмечает Менке. - Связь между ценами на золото и реальной доходностью ослабла в течение года, поскольку спрос на защитные активы оставался за пределами рынка золота. Тем не менее, когда доходность начала снижаться и приблизилась к рекордным минимумам, эта связь снова укрепилась. Ключевым фактором снижения реальной доходности являются растущие инфляционные ожидания, которые в значительной степени отражают рост цен на бензин в США".

Помимо того, что это является чрезмерно упрощенным представлением об инфляционной динамике на финансовых рынках, эксперт по-прежнему убежден, что цены на нефть и, соответственно, бензин, в конечном счете, будут снижаться. В результате инфляционные ожидания должны ослабнуть и тем самым ограничить снижение реальной доходности.

Важнейшим моментом для рынков золота и серебра, на взгляд Менке, остается отсутствие спроса на защитные активы. В последнее время объемы запасов физически обеспеченного золота, которые инвесторы предпочитают использовать в качестве индикатора спроса на защитные активы, фактически снизились.

"Уходят ли инвесторы в золото с рынка в пользу биткоина? Нам трудно с этим согласиться, поскольку типичный инвестор в золото со спросом на защитные активы отличается от типичного инвестора в биткоин, стремящегося к риску. Биткоин может со временем стать разновидностью "цифрового золота" из-за ограниченного предложения, но он (пока) не обладает такими же "защитными" свойствами, как золото. Несмотря на то, что существует пересечение инвесторов в золото и биткоин в случаях, когда инвесторы ищут защиты от системных рисков на финансовых рынках, которые, по нашему мнению, в настоящее время в значительной степени неактивны, мы не считаем, что они составляют часть того большинства, которое активно на рынках золота и биткоина", - отмечает стратег банка.

"Мы полагаем, что климат на рынках золота и серебра останется прежним, - резюмирует Менке. - Любой подъем, не подкрепленный ростом спроса на защитные активы, рано или поздно откатится, пока глобальная экономика продолжает восстанавливаться. На наш взгляд, серебро по-прежнему выглядит более уязвимым, чем золото".

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