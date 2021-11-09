Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 10 ноября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в октябре (04:30 МСК);

- окончательный индекс потребительских цен Германии в октябре (10:00 МСК);

- индекс потребительских цен США в октябре (16:30 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- операционные результаты "АЛРОСА" и "Черкизово" за октябрь 2021г;

- финансовые результаты "ТГК-1" за III кв 2021г;

- квартальные результаты Adidas, Allianz, Credit Agricole, E.ON, Marks & Spencer, Walt Disney;

- день инвестора Evraz.

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