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09 ноября 2021 года 18:22
Потенциал укрепления рубля остается значительным - Банк "Открытие"
Потенциал укрепления рубля остается значительным, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Эксперт констатирует, что по данным на 9 ноября курс рубля составляет около 71 за доллар, таким образом, за прошедшую неделю российская валюта подешевела к доллару на 0,6% - снижаясь вторую неделю подряд вслед за нефтью и утратив небольшую поддержку после окончания октябрьского налогового периода. Впрочем, потенциал укрепления рубля остается значительным, считает Петроневич. "Рынок нефти возобновил рост на фоне снятия существенной части ограничений на въезд туристов в США и оживления экономической активности при сохранении консервативной политики ОПЕК+ в вопросе наращивания добычи. Как и ожидалось, 4 ноября на совещании ОПЕК+ было решено увеличить общую квоту добычи лишь на 400 тыс. барр. до 40,1 млн барр./сутки. При этом сразу после заседания в пятницу Saudi Aramco резко повысила цены для покупателей в Азии, что сигнализирует об ожидании Саудовской Аравией роста спроса и дефицита на рынке нефти в декабре. Поддержку рублю также оказывает рост цен на газ и ожидаемое дальнейшее увеличение физических объемов нефти и газа", - отмечает аналитик банка. Несмотря на рост доходностей и падение котировок российских долговых бумаг, российский рынок капитала продолжил активный рост, а рубль лишь незначительно ослабел к доллару. Это, на взгляд Петроневича, скорее всего, свидетельствует о сохранении интереса нерезидентов, которые лишь перераспределяют свои активы внутри российского финансового рынка - в пользу долевых бумаг и денежного рынка, которые защищены от возможной негативной переоценки в случае дальнейшего роста ставок. О высоком интересе нерезидентов также свидетельствует и успешное IPO ЦИАН в Нью-Йорке, в ходе которого компания была оценена более $1,1 млрд, несмотря на то, что лишь около 20% привлеченных в ходе размещения средств пойдет на развитие компании, а остальное получат продающие свои акции существующие акционеры компании. По мнению Петроневича, в качестве единственного негативного фактора для рубля можно упомянуть увеличение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила с 15,1 млрд руб. до 25,9 млрд руб. в день, что является рекордным объемом. Это, безусловно, скорректирует потенциал и скорость укрепления рубля, но не предотвратит его полностью. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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