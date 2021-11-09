Долгосрочная перспектива акций AMD умеренно позитивна - BCS Express

Долгосрочная перспектива котировок акций Advanced Micro Devices (AMD) выглядит умеренно позитивно, говорится в комментарии BCS Express.

Подъем котировок акций AMD ознаменовал обновление исторического максимума - $153,6, констатируют эксперты инвесткомпании.

Драйвером роста послужило несколько событий, указывают они:

- компания объявила, что Meta Platforms (Facebook Inc.) выбрала процессоры AMD EPYC для удовлетворения своих огромных потребностей в центрах обработки данных;

- AMD анонсировала новые чипы, созданные для усиления конкуренции с Intel Corp. и другими производителями, и использование технологии 3D-чиплетов в серверных процессорах;

- компания продемонстрировала свои ускорители AMD Instinct серии MI200, оптимизированные для высокопроизводительных вычислений и рабочих нагрузок с искусственным интеллектом и машинным обучением;

- компания поделилась более подробной информацией о планах развития собственного центра обработки данных, включая процессоры Epyc 4-го поколения под названиями Genoa и Bergamo.

"Дневной и недельный индикатор RSI сообщают об экстремальной перекупленности акций - есть риск начала коррекции. Если цена вернется под $134, это послужит сигналом к более существенному снижению с ориентиром $120-115. Если перекупленность будет игнорироваться, вскоре акции пробьются выше $155, но добраться до $160-165 будет проблематично. Акциям требуется хотя бы локальная разгрузка. Долгосрочная перспектива выглядит умеренно позитивно. На короткой дистанции взгляд на акции нейтральный со спекулятивным уклоном", - пишут аналитики BCS Express.

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