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09 ноября 2021 года 17:56
Долгосрочная перспектива акций AMD умеренно позитивна - BCS Express
Долгосрочная перспектива котировок акций Advanced Micro Devices (AMD) выглядит умеренно позитивно, говорится в комментарии BCS Express. Подъем котировок акций AMD ознаменовал обновление исторического максимума - $153,6, констатируют эксперты инвесткомпании. Драйвером роста послужило несколько событий, указывают они: - компания объявила, что Meta Platforms (Facebook Inc.) выбрала процессоры AMD EPYC для удовлетворения своих огромных потребностей в центрах обработки данных; - AMD анонсировала новые чипы, созданные для усиления конкуренции с Intel Corp. и другими производителями, и использование технологии 3D-чиплетов в серверных процессорах; - компания продемонстрировала свои ускорители AMD Instinct серии MI200, оптимизированные для высокопроизводительных вычислений и рабочих нагрузок с искусственным интеллектом и машинным обучением; - компания поделилась более подробной информацией о планах развития собственного центра обработки данных, включая процессоры Epyc 4-го поколения под названиями Genoa и Bergamo. "Дневной и недельный индикатор RSI сообщают об экстремальной перекупленности акций - есть риск начала коррекции. Если цена вернется под $134, это послужит сигналом к более существенному снижению с ориентиром $120-115. Если перекупленность будет игнорироваться, вскоре акции пробьются выше $155, но добраться до $160-165 будет проблематично. Акциям требуется хотя бы локальная разгрузка. Долгосрочная перспектива выглядит умеренно позитивно. На короткой дистанции взгляд на акции нейтральный со спекулятивным уклоном", - пишут аналитики BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-AMD-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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