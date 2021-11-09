Акции Ford будут интересны для долгосрочных инвестиций после ожидаемой коррекции цены - BCS Express

Акции Ford Motor могут быть интересны для долгосрочных инвестиций после ожидаемой коррекции вниз цены бумаги, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Долгосрочная перспектива акций Ford остается умеренно позитивной. Котировки бумаги способны продолжить подъем, из-за чего инвестором стоит обратить внимание на компанию. Позитивный взгляд складывается на фоне значительного улучшения в вопросе перехода на электромобили. После ожидаемой коррекции акции стоит рассмотреть для долгосрочного инвестирования. Прямо сейчас акции перекуплены лишь технически, что не дает интересных уровней для входа в позицию из-за высокого риска коррекции. В моменте открываются спекулятивные возможности на короткой дистанции", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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