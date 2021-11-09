BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Discovery Inc. с прогнозной ценой $46,8 за штуку, что предполагает потенциал роста 76% на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"В целом мы видим главным риском инвестирования в Discovery - срыв объединения с Warner Media. Компания должна получить одобрение от антимонопольных органов в большинстве стран, где ведет свой бизнес. На наш взгляд, рисков для отмены сделки нет, так как конкуренция в медиасекторе существенно выросла в последние годы. Тем не менее есть риски задержки одобрения сделки, как было при покупке AT&T компании Time Warner (текущее подразделение Warner Media). Сделка была объявлена в 2016 году, а закрылась только в 2018 году. По итогам ежеквартальной отчетности эмитента, представленной неделей ранее, мы не видим основания менять нашу оценку компании и подтверждаем рекомендацию "покупать" с целевой ценой $46,8 (потенциал роста составляет 76%) на горизонте года", - указывают эксперты.

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