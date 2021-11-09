ПСБ повысил прогнозную цену акций Ростелекома до 113 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) повысили прогнозную цену акций "Ростелекома" до 113 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 21% от текущего уровня, сообщается в комментарии.

"Мы смотрим на опубликованную во вторник отчетность Ростелекома за третий квартал 2021 года умеренно положительно. Компания показала результаты чуть лучше ожиданий по OIBDA, но хуже по выручке и чистой прибыли. Замедление роста выручки связано со снижением доходов от цифровых сервисов, причиной чему служит высокая база прошлого года, а чистая прибыль снизилась преимущественно за счет неденежных статей. Полагаем, что "Ростелеком" продолжит развитие цифровых сервисов как одного из высокомаржинальных и быстроразвивающихся сегментов, а также продолжит платить дивиденды в качестве лидирующей компании на российском телекоммуникационном рынке. Мы немного поднимаем целевой ориентир по акциям "Ростелекома" до 113 рублей за бумагу, что дает потенциал роста 21% к текущей цене", - пишет эксперт банка Людмила Теличко.

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