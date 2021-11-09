"Атон" подтверждает рейтинг акций Polymetal на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Polymetal 8 ноября провел "День инвестора и аналитика". Повышение прогноза по производству на 2025 год связано с проектами "Ведуга" и "Нежданинское", а 2022 станет наиболее капиталоемким годом в связи с ускорением строительства нескольких проектов, а также утверждением инвестиций в "Ведугу". Цены на золото остаются устойчивыми (выше $1750 за тройскую унцию), и нам нравится динамичный подход Polymetal к стратегическому развитию. В целом "День инвестора" произвел на нас хорошее впечатление, и мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по бумагам компании, предпочитая его "Полюсу" - бумага торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 5,7x против 6,5x у крупных золотодобывающих компаний и 7,8x у Полюса", - отмечают аналитики.

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