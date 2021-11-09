Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Детского мира

Sber CIB позитивно оценивает финансовые результаты "Детского мира" за 3К21 и подтверждает рекомендацию "покупать" для акций компании, говорится в материале инвестбанка.

"Показатели "Детского мира" по итогам квартала оказались сильными и в целом соответствовали прогнозам Sber CIB. Выручка выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 43,9 млрд рублей на фоне роста сопоставимых продаж на 6,3%. Онлайн-продажи продемонстрировали рост на 45,1%, несмотря на повышение спроса на онлайн-покупки в прошлом году. Валовая рентабельность повысилась до 31,7% благодаря росту доли собственных торговых марок и прямого импорта в структуре продаж", - отмечается в комментарии.

Руководство компании рекомендовало направить на промежуточные дивиденды 60% чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2021г, что эквивалентно 3,8 млрд рублей. Промежуточные дивиденды составят 5,14 рубля на акцию при дивидендной доходности 3,7%, указывают аналитики Sber CIB. В ходе телефонной конференции компания отметила, что её дивидендная политика остаётся прежней - выплата не менее 50% чистой прибыли по РСБУ, тогда как исторически "Детский мир" выплачивал 100%. Решение по финальным дивидендам за 2021г будет зависеть от финансовых показателей за весь год.

"Хотя карантинные меры, объявленные в ноябре, негативно сказались на продажах, руководство "Детского мира" считает, что их компенсирует увеличение продаж в оставшиеся недели ноября и в декабре, если не будут введены новые ограничения, а также перераспределение трафика между офлайн- и онлайн-каналами продаж. Дивидендная доходность по акциям Детского мира на ближайшие 12 месяцев составляет 11%. Оценка бумаг "Детского мира" остаётся прежней - "покупать", - резюмируют стратеги Sber CIB.

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