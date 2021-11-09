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09 ноября 2021 года 14:35
Индекс S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 4670-4720п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4670-4720 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продемонстрировал отскок от верхней границы восходящего канала. Индикатор MACD сигнализирует о затухании "бычьего" импульса, а RSI продвинулся в зону перекупленности, поднявшись выше 70 пунктов. Данные факторы и форма последней дневной свечи сигнализируют о возможности краткосрочного разворота вниз. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней на уровне 4480 пунктов", - отмечают эксперты инвесткомпании. Аналитики указывают, что, по данным FactSet, около 90% входящих в S&P 500 компаний отчитались за III квартал. Их общая прибыль на 10,3% превысила консенсус. Это ниже среднего уровня за год, равного 18,0%, но лучше среднего за пять лет, составляющего 8,4%. Сбои в цепочке поставок в этом сезоне отчетов стали самой упоминаемой проблемой. По-видимому, с ней столкнулись представители всех отраслей. Многие компании отметили также снижение продаж из-за сложностей с закупками. "Данные индекса цен производителей и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла во вторник переключат внимание инвесторов на тему инфляции, - полагают эксперты "Фридом Финанс". - Это способно оказать некоторое давление на стоимость государственных облигаций и на оценку компаний технологического сектора. Мы ожидаем, что акции "стоимости" сегодня будут торговаться лучше акций "роста". Они продолжат отыгрывать принятие закона об инфраструктурных реформах и вероятное расширение возможностей по переносу связанных с ростом цен издержек на конечного потребителя. Производители также рассчитывают на позитивный эффект для бизнеса от модернизации транспортной инфраструктуры". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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