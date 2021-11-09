"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 41 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 41 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,5%, стоп-приказ: 32,93 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ценные бумаги "Сургутнефтегаза" являются одними из самых недооцененных в российском секторе нефтегазовых компаний. К тому же особенность привилегированных акций заключается в положительной динамике в случае ослаблении рубля к доллару. Учитывая потенциальное изменение монетарной политики США, мы можем увидеть ослабление курса рубля, что достаточно внушительно отразится на котировках "Сургутнефтегаза", - отмечают эксперты.

"С технический точки зрения бумага формирует уровень поддержки и сигнализирует о развороте после снижения. Открывать позиции рекомендуем при текущем уровне с целью 41 рубль. При покупке на 20% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 37,93 рубля риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,25", - указывают в "Финаме".

"Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России.

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