Ужесточение монетарной политики может воспрепятствовать росту индекса S&P 500 до 4750-4800п к концу года - BCS Express

Ожидаемое ужесточение монетарной политики ФРС может воспрепятствовать росту индекса S&P 500 до 4750-4800 пунктов к концу года, сообщается в материале BCS Express.

Эксперты отмечают, что за месяц котировки S&P 500 прибавили более 9% в ходе практически безоткатного роста. Индикатор RSI демонстрирует ощутимый уровень перекупленности - сигнальная линия близка к годовым максимумам. По их мнению, в такой ситуации малейшее ухудшение сентимента способно спровоцировать волну фиксации по длинным позициям, что может привести к коррекции с потенциалом возвращения к зоне 4540-4550пп.

"Среднесрочный взгляд остается сдержанным. Риски из-за сворачивания монетарных стимулов и ужесточения политики ФРС по-прежнему на повестке. Это значит, что на высоких ценовых уровнях перевес сил может периодически оказываться на стороне продавцов. В такой ситуации амплитуда колебаний внутри восходящего канала может вырасти, что может замедлять движение вверх и удерживать инструмент в диапазоне", - пишут стратеги инвесткомпании.

На их взгляд, несмотря на перспективы роста ставок, рынок по-прежнему настроен позитивно, что выражается в стабильном обновлении вершин в течение первых 8 месяцев 2021г. "В сентябре прошла коррекция на 5,5%, но уже в октябре рынок вновь обновил максимумы. При таком сентименте не исключается достижение целей в районе 4750-4800пп к концу года. Однако ожидаемое ужесточение монетарной политики не дает уверенности в таком исходе и позволяет рассматривать более волатильные сценарии, в том числе широкий боковик с неровными границами", - полагают эксперты BCS Express.

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