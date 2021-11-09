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09 ноября 2021 года 13:06
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Dominion Energy
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Dominion Energy с целевой ценой $87,42 за штуку, что предполагает потенциал роста около 16% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Dominion Energy, лидер американского коммунального сектора, 5 ноября опубликовал свои финансовые результаты за III квартал", - напоминает аналитик Александр Ковалев. - Скорректированный EPS составил $1,11 (+2,78% г/г), превысив консенсус $1,06. Выручка компании снизилась на 11,95% г/г до $3,18 млрд и оказалась заметно ниже ожиданий аналитиков $3,96 млрд. Продажи компании показали отрицательную динамику, связанную в первую очередь с возмещениями в адрес розничных потребителей электроэнергии в Вирджинии по результатам Triennial Review в 2021г, которое выявило не до конца справедливую природу тарифов компании в последние несколько лет ($350 млн)". По мнению эксперта, положительными драйверами для чистой прибыли стали рост продаж в коммерческом и промышленном сегментах, а также эффект тарифных решений. В ходе конференц-звонка менеджмент также дал комментарий относительно текущего процесса продажи газопроводов Questar Pipelines компании Southwest Gas Holdings, которая должна быть закрыта к завершению 2021г. Сумма транзакции составит около $2 млрд, а вырученные средства будут направлены на выплату задолженности головной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-DOMINION/ENERGY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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