"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Юнипро" с целью 3,15 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Сильные результаты "Юнипро" за 3К21 вышли в рамках наших ожиданий, - пишет аналитик Дмитрий Баженов. - Из положительных моментов хотим отметить повышение прогнозов по результатам 2021г и подтверждения дивидендных выплат в размере 20 млрд руб., согласно дивидендной политике до 2021-2022гг. Также на минувшей неделе совет директоров "Юнипро" рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2021г в размере 0,19 руб. на акцию. Текущая доходность акций "Юнипро" составляет 6,7%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 17 декабря 2021г. Дивидендная доходность за следующие 12 месяцев может составить почти 13%. После 2024г "Юнипро" планирует увеличить капитальные затраты в связи с модернизацией мощностей и инвестициями в проекты ВИЭ. Это, в свою очередь, может привести к корректировке дивидендов в 2023-2024гг. Таким образом, мы подтверждаем рекомендацию покупать акции "Юнипро" с целевым ориентиром 3,15 руб.".

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