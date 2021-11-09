Акции Ростелекома - ставка на рост цифрового сегмента и дивиденды - BCS Express

Акции "Ростелекома" интересны как ставка на рост цифрового сегмента и стабильные дивиденды, говорится в комментарии BCS Express.

"Ростелеком" представил неплохие результаты за третий квартал по МСФО. Улучшение прогноза по OIBDA на текущий год - позитивный момент для акций, но выраженного влияния ждать не стоит, так как повышение не столь существенное. Более важным драйвером для динамики акций могут стать обозначенные ориентиры по дивидендам за 2021 год. Выплаты в 6 рублей на акцию - выше минимальной планки (5 рублей) в рамках дивидендной политики. Кроме того, можно ожидать, что данный уровень теперь будет выступать дивидендным минимумом на ближайшие годы. Таким образом, новость должна быть воспринята участниками рынка с оптимизмом. Долгосрочный взгляд на акции "Ростелекома" умеренно позитивный. Бумаги интересны как ставка на рост цифрового сегмента, а также с точки зрения стабильных и предсказуемых дивидендов", - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев.

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