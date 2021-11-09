"Префы" Сургутнефтегаза - защитный актив на случай снижения курса рубля - "Финам"

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" могут стать неплохим защитным активом на случай снижения курса рубля, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"Сургутнефтегаз" представил отчётность по РСБУ за III квартал и 9 месяцев 2021 года, - указывает эксперт. - Для "Сургутнефтегаза" отчётность по РСБУ является особенно важной, так как дивиденд на привилегированную акцию рассчитываются как 10% прибыли по РСБУ, делённой на 25% уставного капитала. Выручка компании в III квартале выросла на 79,7% (г/г), а чистая прибыль - упала на 69,6% (г/г). Снижение чистой прибыли, конечно, связано с динамикой курса рубля. В прошлом году в III квартале рубль снижался, а в этом был стабилен, что привело к снижению прибыли от переоценки валютного кэша. При этом кубышка за квартал выросла на 2,2% и достигла 3,814 трлн руб.".

Всего за 9 месяцев "Сургутнефтегаз" заработал 297,4 млрд руб. - на 67,1% меньше, чем аномально высокое прошлогоднее значение. Это соответствует дивиденду в 2,74 руб. на акцию, отмечает Кауфман. В последний месяц рубль начал укрепление, в связи с чем в IV квартале прибыль может быть ниже. По итогам года дивиденд на привилегированную акцию может составить 3,1-3,4 руб., что соответствует доходности в 8,1-8,8%. В обыкновенных акциях изменений ждать, к сожалению, не стоит - дивиденд по ним, скорее всего, останется на уровне 0,7 руб., что соответствует в 2,0%.

"Префы" "Сургутнефтегаза" остаются неплохим защитным активом на случай снижения курса рубля, - заключает эксперт инвесткомпании. - Мы рекомендуем "покупать" их с целевой ценой 51,8 руб. и апсайдом 34,6%. Перспективы обыкновенных акций более туманны из-за отсутствия новостей касательно использования "кубышки", однако мы также рекомендуем "покупать" их с целевой ценой 41,1 руб. и апсайдом 20,3%".

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