Рубль будет торговаться во вторник в диапазоне 71,1-72 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль будет торговаться во вторник в диапазоне 71,1-72 руб./$1 и на уровне 82,4-83,1 руб./EUR1, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Денис Бадьянов.

"8 ноября российский рубль демонстрировал слабую динамику к мировым валютам на фоне снижения темпов роста нефтяных котировок и разнонаправленных сигналов с внешних площадок. По итогам торгов курс доллара составил 71,21 руб. (-4,5 коп.), курс евро - 82,54 руб. (+4,0 коп.). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 0,68 коп. и составила 76,31 руб.", - напоминает эксперт.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $83,19 за баррель (+0,54%), цена декабрьских контрактов на североамериканский сорт WTI составила $81,72 за баррель (+0,55%).

"Важной для котировок во вторник будет информация о запасах в США по итогам прошлой недели - увеличение объемов коммерческого сырья может способствовать сокращению цен, что окажет давление на рубль. На открытии торгов национальная валюта умеренно снижается: на 8:00 МСК курс доллара составил 71,27 руб. (+7,25 коп.), курс евро - 82,58 руб. (+15,25 коп.). В течение дня рубль может торговаться в диапазоне 71,1-72,0 руб. в паре с долларом и на уровне 82,4-83,1 руб. в паре с европейской валютой", - прогнозирует Бадьянов.

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