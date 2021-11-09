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09 ноября 2021 года 10:03
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность, макростатистика и центробанки: - "Ростелеком" опубликует отчётность за третий квартал 2021 года по МСФО; - Ожидаются выступления глав ФРС США и ЕЦБ, а также других представителей этих центробанков; - В Европе выйдут индексы экономических настроений ZEW для Германии и еврозоны; - В США выйдут оценка товарных запасов нефти от Американского института нефти, индекс цен производителей и данные по мировому спросу и предложению сельхозпродукции. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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09 ноября 2021 года 12:43
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Юнипро" с целью 3,15 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Сильные результаты "Юнипро" за 3К21 вышли в рамках наших ожиданий, - пишет аналитик Дмитрий Баженов. - Из положительных моментов хотим отметить повышение прогнозов по... читать дальше
.09 ноября 2021 года 12:22
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ViacomCBS Inc. с прогнозной ценой на уровне $50,5 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "ViacomCBS, крупный многонациональный медиа-конгломерат, представил в целом неплохой финансовый отчет за III квартал 2021... читать дальше
.09 ноября 2021 года 12:05
Минфин может предложить для аукционов в среду, 10 ноября, ОФЗ 26240 с погашением в 2036 году или ОФЗ 26238 c погашением в 2041 году, также может быть предложен линкер ОФЗ 52004 с погашением в 2032 году, говорится в обзоре Уралсиба. "Сейчас краткосрочная конъюнктура на долговом рынке кажется более... читать дальше
.09 ноября 2021 года 11:47
Акции "Ростелекома" интересны как ставка на рост цифрового сегмента и стабильные дивиденды, говорится в комментарии BCS Express. "Ростелеком" представил неплохие результаты за третий квартал по МСФО. Улучшение прогноза по OIBDA на текущий год - позитивный момент для акций, но выраженного влияния... читать дальше
.09 ноября 2021 года 11:31
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" могут стать неплохим защитным активом на случай снижения курса рубля, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "Сургутнефтегаз" представил отчётность по РСБУ за III квартал и 9 месяцев 2021 года, - указывает эксперт. - Для "Сургутнефтегаза" отчётность по... читать дальше
.09 ноября 2021 года 11:16
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг (GDR) "ФосАгро" с прогнозной ценой на уровне $25 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре. "Финансовые результаты "ФосАгро" за третий квартал 2021 года по МСФО согласуются с нашими прогнозами на весь 2021 год.... читать дальше
.09 ноября 2021 года 10:46
Цены на нефть, вероятнее всего, останутся в рамках диапазона $82-85 за баррель в ближайшее время, поводов для выхода из него пока нет, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть марки Brent консолидируются около $84 за баррель без особых новостей. Во вторник выйдут данные по... читать дальше
.09 ноября 2021 года 10:36
Облигации России, Бразилии и Мексики в национальной валюте выглядят привлекательно на фоне ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Ускорение инфляционных ожиданий заставляет центральные банки ужесточать политику: США провели... читать дальше
.09 ноября 2021 года 10:23
Цены ОФЗ, вероятно, сильно вырастут на горизонте от 1 года до 2 лет, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Сейчас в котировки ОФЗ заложена ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 8,25-8,5%, при этом долгосрочную нейтральную ключевую ставку оценивают в 5-6%. Таким образом,... читать дальше
.09 ноября 2021 года 09:52
Возможно снижение доходности 10-летних ОФЗ к 8,1% годовых во вторник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Ожидаем, что позитивный внешний фон будет способствовать во вторник снижению доходности 10-летних ОФЗ в направлении к 8,1% годовых. Возможность продолжения роста цен ОФЗ в... читать дальше
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