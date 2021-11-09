Возможно снижение индекса Мосбиржи во вторник утром - "Открытие Инвестиции"

Возможно небольшое снижение индекса Мосбиржи на открытии торговой сессии во вторник, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Индекс Мосбиржи может открыться незначительным снижением. Уровень в 4200 пунктов вновь становится линией перспективы дальнейшего роста или возобновления снижения, - отмечает Кочетков в комментарии. - В техническом плане картина рынка довольно позитивная: рынок смог закрыть сессию выше 4200 пунктов по индексу Мосбиржи, за предыдущие две недели была снята перекупленность. Поэтому возрастают шансы на движение в сторону исторического максимума и попытку тестирования 4300 пунктов".

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