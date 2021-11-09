Индекс Мосбиржи начнет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 4210-4230п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4210-4230 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4210-4230 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4200, 4180 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4240, 4250 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Среди ряда иностранных статистических показателей, по его мнению, стоит обратить внимание лишь на публикацию октябрьского значения индекса цен производителей в США (16:30 МСК). Кроме того, в 17:00 МСК состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

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