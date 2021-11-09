Краткосрочный потенциал укрепления рубля значительно снизился - "Алор Брокер"

Краткосрочный потенциал укрепления курса рубля к доллару значительно снизился, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль в понедельник проигнорировал хороший внешний фон - рост фондовых индексов, металлов и нефти, а также ослабление курса доллара на мировом рынке. Основная причина - увеличение объема покупок валюты в Фонд национального благосостояния более чем на 70% со вторника. В таких условиях краткосрочный потенциал роста рубля значительно снизился, как и перспективы сдержать инфляцию посредством укрепления рубля за счет повышения ключевой ставки ЦБ. При ухудшении внешнего фона пара доллар/рубль будет пробивать сопротивление 72 руб./$1. Не исключено, что это мы увидим во вторник-среду", - пишет эксперт в комментарии.

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