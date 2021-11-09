.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник, вероятно, нейтрально - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 ноября 2021 года 09:03
Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник, вероятно, нейтрально - BCS Express
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник, вероятно, нейтрально на сложившемся к утру внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. Российский рынок акций на старте торговой недели начал компенсировать отставание предыдущих дней, показав один из лучших результатов среди мировых фондовых индексов, констатирует аналитик инвесткомпании. Поддержку оказали восстановление нефти и умеренный отскок по ряду сырьевых товаров. При этом покупки все еще выглядят осторожными, обращает внимание Галактионов: оборот торгов вырос к уровням прошлой недели, но все еще остается небольшим - 86 млрд руб. по итогам дневной и вечерней сессии. "Многие бумаги из индекса достигали внутридневных максимумов в первые два часа торгов, после чего откатывались и закрывали день на более скромных уровнях. Такая динамика не позволяет однозначно говорить о развитии устойчивого восходящего движения, хотя первый шаг в этом направлении все-таки сделан. Индекс Мосбиржи вернулся выше 4180 пунктов, отыграв снижение за два предыдущих дня. Техническая картина склоняет в пользу боковика. Вероятность позитивных сценариев повысится при фиксации инструмента выше 4245 пунктов. В таком случае шансы на преодоление 4300 пунктов значительно вырастут", - пишет эксперт. Финансовые результаты по МСФО за III квартал во вторник опубликует "Ростелеком", отчет по РСБУ за октябрь представит Сбербанк, совет директоров "Магнита" даст рекомендацию по дивидендам. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
09 ноября 2021 года 12:43
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Юнипро" с целью 3,15 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Сильные результаты "Юнипро" за 3К21 вышли в рамках наших ожиданий, - пишет аналитик Дмитрий Баженов. - Из положительных моментов хотим отметить повышение прогнозов по... читать дальше
.09 ноября 2021 года 12:22
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ViacomCBS Inc. с прогнозной ценой на уровне $50,5 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "ViacomCBS, крупный многонациональный медиа-конгломерат, представил в целом неплохой финансовый отчет за III квартал 2021... читать дальше
.09 ноября 2021 года 12:05
Минфин может предложить для аукционов в среду, 10 ноября, ОФЗ 26240 с погашением в 2036 году или ОФЗ 26238 c погашением в 2041 году, также может быть предложен линкер ОФЗ 52004 с погашением в 2032 году, говорится в обзоре Уралсиба. "Сейчас краткосрочная конъюнктура на долговом рынке кажется более... читать дальше
.09 ноября 2021 года 11:47
Акции "Ростелекома" интересны как ставка на рост цифрового сегмента и стабильные дивиденды, говорится в комментарии BCS Express. "Ростелеком" представил неплохие результаты за третий квартал по МСФО. Улучшение прогноза по OIBDA на текущий год - позитивный момент для акций, но выраженного влияния... читать дальше
.09 ноября 2021 года 11:31
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" могут стать неплохим защитным активом на случай снижения курса рубля, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "Сургутнефтегаз" представил отчётность по РСБУ за III квартал и 9 месяцев 2021 года, - указывает эксперт. - Для "Сургутнефтегаза" отчётность по... читать дальше
.09 ноября 2021 года 11:16
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг (GDR) "ФосАгро" с прогнозной ценой на уровне $25 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре. "Финансовые результаты "ФосАгро" за третий квартал 2021 года по МСФО согласуются с нашими прогнозами на весь 2021 год.... читать дальше
.09 ноября 2021 года 10:46
Цены на нефть, вероятнее всего, останутся в рамках диапазона $82-85 за баррель в ближайшее время, поводов для выхода из него пока нет, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть марки Brent консолидируются около $84 за баррель без особых новостей. Во вторник выйдут данные по... читать дальше
.09 ноября 2021 года 10:36
Облигации России, Бразилии и Мексики в национальной валюте выглядят привлекательно на фоне ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Ускорение инфляционных ожиданий заставляет центральные банки ужесточать политику: США провели... читать дальше
.09 ноября 2021 года 10:23
Цены ОФЗ, вероятно, сильно вырастут на горизонте от 1 года до 2 лет, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Сейчас в котировки ОФЗ заложена ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 8,25-8,5%, при этом долгосрочную нейтральную ключевую ставку оценивают в 5-6%. Таким образом,... читать дальше
.09 ноября 2021 года 10:03
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность, макростатистика и центробанки: - "Ростелеком" опубликует отчётность за третий квартал 2021 года по МСФО; - Ожидаются выступления глав ФРС США и ЕЦБ, а... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.