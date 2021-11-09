Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник, вероятно, нейтрально - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник, вероятно, нейтрально на сложившемся к утру внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Российский рынок акций на старте торговой недели начал компенсировать отставание предыдущих дней, показав один из лучших результатов среди мировых фондовых индексов, констатирует аналитик инвесткомпании. Поддержку оказали восстановление нефти и умеренный отскок по ряду сырьевых товаров. При этом покупки все еще выглядят осторожными, обращает внимание Галактионов: оборот торгов вырос к уровням прошлой недели, но все еще остается небольшим - 86 млрд руб. по итогам дневной и вечерней сессии.

"Многие бумаги из индекса достигали внутридневных максимумов в первые два часа торгов, после чего откатывались и закрывали день на более скромных уровнях. Такая динамика не позволяет однозначно говорить о развитии устойчивого восходящего движения, хотя первый шаг в этом направлении все-таки сделан. Индекс Мосбиржи вернулся выше 4180 пунктов, отыграв снижение за два предыдущих дня. Техническая картина склоняет в пользу боковика. Вероятность позитивных сценариев повысится при фиксации инструмента выше 4245 пунктов. В таком случае шансы на преодоление 4300 пунктов значительно вырастут", - пишет эксперт.

Финансовые результаты по МСФО за III квартал во вторник опубликует "Ростелеком", отчет по РСБУ за октябрь представит Сбербанк, совет директоров "Магнита" даст рекомендацию по дивидендам.

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