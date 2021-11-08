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08 ноября 2021 года 19:12
"Финам" рекомендует покупать акции Facebook с целью $443,44
"Финам" присвоил рекомендацию "покупать" акциям Facebook Inc. (Meta) c целевой ценой $443,44 за штуку на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 37,1% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперты указывают, что в ходе онлайн-конференции 28 октября 2021г глава Facebook Марк Цукерберг рассказал, что головная компания сменит название на Meta Platforms, поскольку теперь корпорация сфокусируется на создании метавселенной. По мнению Цукерберга, метавселенная - это эволюция социального общения, когда все взаимодействие между людьми и бизнесом переходит в цифровое пространство. Ключевыми технологиями, на основе которых будет построена метавселенная, станут технологии 3D, виртуальной и дополненной реальности. Аналитики напоминают, что в III квартале 2021г выручка компании возросла на 35,1% г/г и составила $29 млрд, но впервые за последние 3 года показатель оказался ниже консенсус-прогноза. В прошедшем квартале стал заметен резкий рост затрат на маркетинг и продажи (+32,5% г/г) и общих и административных затрат (+64,6% г/г), что было вызвано нововведениями со стороны Apple и наймом большого числа новых сотрудников. Это существенно понизило показатели операционной и чистой прибыли и маржинальности. Также в качестве позитивных факторов для компании стратеги "Финама" отмечают рост операционной прибыли - в III квартале она выросла на 29,6% г/г и составила $ 10,4 млрд, тогда как чистая прибыль расширилась на 17,2% г/г, до $ 9,2 млрд. Прибыль на акцию составила $3,22, что на 18,8% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Показатель EPS побил консенсус-прогноз на $0,04. Уже с IV квартала компания будет использовать новую структуру выручки, доходы будут раскрываться по 2 сегментам: Family of Apps и Facebook Reality Labs, указывают эксперты. Согласно прогнозам, по итогам 2021г выручка Facebook (Meta) может вырасти на 37% г/г, показатель EBITDA - на 47,8% г/г, а чистая прибыль - на 38,4% г/г. По прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/S на конец 2022г акции Facebook (Meta) торгуются с дисконтом в среднем 37,5% по отношению к аналогам в США и КНР. Аналитики "Финама" считают, что отставание акций от широкого рынка неоправданно, и оно будет сокращаться. "Ключевыми рисками для Facebook (Meta) мы считаем продолжающиеся расследования в отношении законности приобретений WhatsApp и Instagram, пренебрежения личными данными пользователей, а также вредного воздействия приложения Instagram на подростков. Кроме того, обновление настроек конфиденциальности в новой операционной системе iOS 15 от Apple может нанести ущерб рекламным доходам Facebook (Meta)", - пишут стратеги инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-FACEBOOK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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