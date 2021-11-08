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08 ноября 2021 года 19:01
BCS назвал топ-5 иностранных акций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 иностранных акций на текущую неделю, в который вошли Alibaba, Micron Technology, FedEx, Vertex Pharmaceuticals и T-Mobile, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты отмечают, что в октябре спрос вернулся в бумаги китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holdings Ltd. Котировки восстанавливались из района минимумов последних 2,5 лет. Коррекция, прошедшая в дальнейшем от 180, по мнению аналитиков, дает шанс зайти на более привлекательных уровнях в преддверии Дня холостяков (11 ноября). В прошлом году в этот день китайская компания установила новый рекорд продаж. Несмотря на все политические и регулятивные моменты, отраслевые аналитики в подавляющем большинстве позитивно смотрят на акции компании. "Акции Micron Technology Inc. подешевели более полугода от достигнутых рекордных уровней. Последний отчет был в сентябре. Компания тогда понизила прогнозы на следующий квартал на фоне дефицита в полупроводниковой отрасли. Рынок учел их в динамике котировок. В то же время, по заявлению руководства Micron, ожидается сильный финансовый 2022г. Следующий отчет компания представит в декабре", - пишут аналитики BCS Express. Что же касается FedEx Corp., то компания, на взгляд экспертов, не лучшим образом отчиталась за последний квартал, однако в целом, скорее, выиграла от последствий пандемии и увеличения спроса на курьерскую доставку. Проблемы последнего квартала были вызваны нехваткой рабочей силы в период, когда американцы продолжали получать бюджетную помощь от государства в рамках борьбы с последствиями пандемии. С начала сентября эти меры завершились, и ситуация может улучшиться для курьерской службы, полагают аналитики инвесткомпании. С учетом масштаба компании оценки аналитиков по акциям, росту EPS на горизонте ближайших лет выглядят оптимистично. Дивидендная доходность небольшая, но стабильная. Цена подходит к закрытию гэпа в районе $250. Котировки биофармацевтической компании Vertex Pharmaceuticals попали в нисходящий тренд в последние месяцы, после того как ее экспериментальное лечение VX-864 дефицита альфа-1-антитрипсина (А1АТ) оказалось неэффективным. В то же время компания ожидает позитивных перспектив от препарата генной терапии CTX001, который разрабатывает совместно с CRISPR Therapeutics. Отраслевые аналитики в среднем видят недооценку по бумаге на уровне 34%. Большинство рекомендация на покупку. На прошлой неделе компания отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке за III квартал, напоминают стратеги BCS Express. "Третий по размеру оператор сотовой связи в США T-Mobile US Inc., в отличие от конкурирующих At&T и Verizon, демонстрировал устойчивые темпы роста капитализации в последние годы. Коррекция последних трех месяцев создала привлекательный задел относительно консенсус-прогноза.T-Mobile на прошлой неделе повысила прогноз на 2021г по всем направлениям и сообщила о полученной прибыли за III квартал, которая превзошла оценки аналитиков. Рост подписчиков T-Mobile также превзошел оценку Уолл-стрит", - отмечается в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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