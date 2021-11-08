ПСБ рекомендует покупать акции Детского мира с целью 168 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Детского мира" с целевой ценой 168 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 21% от текущих уровней, отмечается в комментарии банка.

"Детский мир" отчитался за III кв. 2021г. Выручка увеличилась на 14% г/г, до 43,9 млрд рублей, EBITDA - на 12% г/г, а чистая прибыль - в 1,5 раза. Совет директоров рекомендовал утвердить промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 5,2 рубля на акцию, что соответствует 60% чистой прибыли по РСБУ. Это ниже ожидаемых 100% - компания была вынуждена снизить дивиденды на фоне новых пандемийных ограничений. В случае улучшения эпидемиологической ситуации мы ожидаем роста дивидендов по итогам года. Совокупные дивиденды могут составить 13-16 рублей на акцию, что дает доходность 9-10%", - пишет аналитик Людмила Теличко.

Эксперт умеренно положительно оценивает результаты компании - наблюдается рост основных финансовых показателей, однако видны факторы замедления, связанные с нововведенными ограничениями от COVID-19. Цифровые продажи "Детского мира" продолжают расти быстрее рынка, несмотря на высокую базу прошлого года.

"Важным аспектом экспансии ритейлера является расширение ассортимента собственных марок и переход на прямые контракты с производителями. Это также позволит компании оказываться в более выигрышной ситуации в случае кризисов и перебоев с поставками. Продолжаем смотреть на акции "Детского мир"а позитивно в ожидании предновогодних распродаж, рекомендуем покупать бумаги ритейлера, наш целевой ориентир - 168 руб./акцию, потенциал роста - 21% от текущей цены", - резюмирует аналитик ПСБ.

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