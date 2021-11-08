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08 ноября 2021 года 14:09
Существенное снижение доходностей на рынке рублевого госдолга маловероятно - "Уралсиб"
Существенное снижение доходностей на рынке рублевого госдолга в ближайшее время маловероятно: только после того, как наметится устойчивое замедление инфляции, можно надеяться на существенное снижение доходности на долговом рынке, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Прошедшая неделя на рынке ОФЗ началась с новой волны распродаж, причем, в отличие от предыдущих дней, основное падение пришлось на дальний конец суверенной кривой, - напоминает аналитик корпорации Ирина Лебедева. - В результате доходности длинных выпусков в прошлый понедельник выросли до 8,25-8,3%, что, с нашей точки зрения, не вполне оправданно: жесткая денежно-кредитная политика должна привести к замедлению инфляции на среднесрочном горизонте, что обеспечит возврат ключевой ставки в нейтральный диапазон. Во вторник же на рынке наметился разворот, в среду рост продолжился. Тем не менее ОФЗ не сумели полностью отыграть потери понедельника и по итогам короткой рабочей недели оказались в существенном минусе". По мнению эксперта, в ближайшее время ждать существенного снижения доходностей на рынке рублевого долга не приходится, их рост связан не с краткосрочной турбулентностью, а с ускорением инфляции, потребовавшим от ЦБ серьезного ужесточения денежно-кредитной политики. Только после того, как наметится устойчивое замедление инфляции, можно надеяться на существенное снижение доходности на долговом рынке. "Торговая сессия в понедельник вновь может оказаться волатильной. Во-первых, рынок будет отыгрывать опубликованные в среду вечером данные по инфляции как за неделю, окончившуюся 1 ноября, так и за весь октябрь. Инфляция за октябрь превысила прогноз, недельный же рост цен немного замедлился по сравнению с предыдущими показателями. Также рынок ОФЗ пока не отреагировал на итоги заседания ФРС, которые хотя и совпали с ожиданиями, но уже привели к бегству в защитные активы. Постепенное ужесточение денежно-кредитной политики в США может вызвать отток средств со всех развивающихся рынков, включая Россию, и спровоцировать дальнейшее снижение рынка ОФЗ. Впрочем, текущий уровень доходности на дальнем участке кривой ОФЗ кажется нам потенциально привлекательным как для локальных, так и для глобальных игроков", - отмечает Лебедева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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